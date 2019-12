Australia vs Pakistan, 2nd Test: पाक‍िस्‍तान और ऑस्‍ट्रेल‍िया के बीच दो टेस्‍ट की सीरीज का आख‍िरी मैच एड‍िलेड ओवल (Adelaide Oval Test)में खेला जा रहा है. दोनों टीमें शुक्रवार से प्रारंभ हुए डे-नाइट टेस्‍ट में एक-दूसरे के सामने हैं. पहले द‍िन का खेल शुरू होने के पूर्व ऑस्‍ट्रेल‍िया टीम के ओपनर डेव‍िड वॉर्नर (David Warner) और जो बर्न्‍स (Joe Burns) ड्रेस‍िंग रूम में मस्‍ती करते नजर आए. Cricket.com.au ने अपने ट्व‍िटर हैंडल पर एक वीड‍ियो पोस्‍ट क‍िया है, ज‍िसमें वॉर्नर और बर्न्‍स बच्‍चों का गेम 'रॉक-पेपर-स‍िज़र' खेलते हुए नजर आ रहे हैं. सोशल मीड‍िया पर इस वीड‍ियो को काफी पसंद क‍िया जा रहा है. दरअसल हल्‍की फुहार के कारण मैच शुरू होने में कुछ देर हुई, ऐसे समय ऑस्‍ट्रेल‍िया के ओपनरों डेव‍िड वॉर्नर और जो बर्न्‍स ने यह गेम खेला. मैच में टॉस जीतकर मेजबान ऑस्‍ट्रेलियाई टीम ने पहले बैट‍िंग का न‍िर्णय ल‍िया है.

"Good old rock, nothing beats that!" #AUSvPAKpic.twitter.com/POKdf05V7F