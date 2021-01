सिडनी टेस्ट के चौथे दिन मोहम्मद सिराज को दर्शकों ने फिर कहे गए अपशब्द, मैच रोके जाने के बाद दोबारा शुरू

Aus vs Ind: स्टीव स्मिथ ने तोड़ा डेविड बून का रिकॉर्ड, टेस्ट क्रिकेट में किया यह कमाल

दर्शकों को निकाला गया स्टेडियम से बाहर, मैच दोबारा शुरू

रहाणे और सिराज के शिकायत के बाद सुरक्षा कर्मी स्टेडियम में मौजूद उन दर्शकों से बात की जिसपर भद्दी कमेंट करने का शक जाहिर किया गया. सिक्योरिटी गार्ड ने कुछ दर्शकों को स्टेडियम से बाहर ले गए जिसके बाद अंपायर ने मैच को फिर से शुरू करने की अनुमती दी.

Looks like Indian players were targeted with another racial abuses. This is pathetic and totally unacceptable. Securities should remove those fans from the stadium immediately. pic.twitter.com/lwqo1e7utQ