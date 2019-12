पीटर सिड्ल ने लिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेकिन...

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज तेज गेंदबाज पीटर सिडल (Peter Siddle) ने रविवार को इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. सिडल ने मेलबर्न क्रिकेट मैदान में ऑस्ट्रेलियाई टीम के सामने अपने इस फैसले का ऐलान किया. सिडल (Peter Siddle) बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलिया की 13 सदस्यीय टीम में शामिल थे लेकिन वह अंतिम एकादश में जगह नहीं बना सके.

"We played some under-age cricket together, he hasn't changed a bit. Except the new teeth he got."



"He played the game the way it was meant to be played."



Tim Paine on the retiring Peter Siddle pic.twitter.com/fHEww7mrru