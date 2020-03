Women's T20 World Cup Final: ऑस्ट्रेलिया ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर खेले गए महिला टी-20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत को 85 रन से हराकर पांचवीं बार चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. ऑस्ट्रेलियाई टीम छठी बार फाइनल में पहुंची थीण्‍ वहीं, भारतीय टीम पहली बार फाइनल में पहुंची थी और उसका पहला खिताब जीतने का सपना टूट गया. ऑस्ट्रेलियाई टीम की खिलाड़ियों ने खिताब जीतने के बाद इसका जश्न डांस करते हुए मनाया. खासकर ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मोली स्ट्रेनो (Molly Strano) जीत की खुशी में डांस करती हुई नजर आईं. बता दें कि ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 184 रन का स्कोर बनाया और फिर भारत को पांच गेंद शेष रहते 99 रन पर ढेर कर दिया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से बेथ मूनी (नाबाद 78) और एल‍िसा हिली (75) रन बनाए. एल‍िसा (Alyssa Healy) को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, वहीं बेथ मूनी (Beth Mooney) प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजी गईं.

गौरतलब है कि ग्रुप स्टेज के पहले मैच में भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को हराया था, इसके अलावा अपने सभी मैच जीतने में सफलता पाई थी. फाइनल में भारतीय टीम के सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे, चाहे वो शेफाली वर्मा हो या फिर स्मृति मंधाना, किसी भी बल्लेबाज को ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने पिच पर जमने नहीं दिया. फाइनल में मिली हार के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने कहा कि मैच के दौरान फील्डिंग खराब होना हार की असली वजह रही. आपको बता दें कि मैच के शुरूआत में शेफाली वर्मा (Shafali Verma) ने एल‍िसा हिली का कैच टपका दिया था जब वो केवल 9 रन बनाकर खेल रहीं थीं. इसके अलावा बेथ मूनी का भी कैच छूटा था.

Alyssa Healy dropped in the first over when she was on 9 runs, ends up scoring 75 (39).



Beth Mooney was dropped in the fourth over when she was on 8 runs, ends up scoring 78* (54).



Had the catches been taken, the story would have been completely different. #AUSvIND#WWT20