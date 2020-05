सचिन तेंदुलकर नहीं बल्कि इस खिलाड़ी ने जमाया है वनडे का पहला दोहरा शतक

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंदा क्लार्क ने जमाया था वनडे का पहला दोहरा शतक

सभी जानते हैं कि वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे पहले दोहरा शतक जमाने का कारनामा क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने किया है. सचिन ने साल 2010 में ग्वालियर के मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दोहरा शतक जमाने का अनोखा कमाल कर दिखाया था. वनडे क्रिकेट के इतिहास में सचिन ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने. लेकिन आपको हैरानी होगी कि सचिन से पहले भी एक बल्लेबाज ने वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक जमाने का कारनामा कर दिखाया है और वो पुरूष क्रिकेटर नहीं बल्कि महिला क्रिकेटर हैं. ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेलिंदा क्लार्क (Belinda Clark) ने साल 1997 में मुंबई में खेले गए महिला वर्ल्डकप (Women World Cup) के दौरान डेनमार्क के खिलाफ मैच के दौरान 229 रनों की पारी खेली थी. ऐसे में हम कह सकते हैं कि बेलिंदा क्लार्क दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेटर हैं जिनके नाम वनडे में दोहरा शतक जमाने का कारनामा दर्ज है.

#OnThisDay in 1997, Australia's Belinda Clark became the first cricketer to score a double ton in ODIs. She scored 229* against Denmark in a Women's World Cup group stage game. won the match by 363 runs pic.twitter.com/IhnzuVNBQL — ICC (@ICC) December 16, 2019

The first-ever double century in ODI cricket was struck by Australia's Belinda Clark in 1997 Hundred points symbolHundred points symbol



She slammed a 155-ball 229* against Denmark in the Women's @CricketWorldCup

in Mumbai. — Shoaib Brohi (@TheLiveT20) April 26, 2020

5767 runs from 15 Tests, 118 ODIs and one T20 in the green and gold.



Happy birthday to the great Belinda Clark! pic.twitter.com/TrUkzBbgzB — Australian Women's Cricket Team (@AusWomenCricket) September 10, 2019