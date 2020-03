AUSW vs NZW: न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलियाई महिलाएं सेमीफाइनल में पहुंचीं

ऑस्ट्रेलिया ने सोमवार को यहां जंक्श्न ओवल मैदान पर खेले गए आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप के मैच में न्यूजीलैंड को चार रनों से हरा सेमीफाइनल में जगह बना ली है. पहले बल्लेबाजी करते हुए मौजूदा विजेता ने 20 ओवरों में पांच विकेट के नुकसान पर 155 रनों का स्कोर खड़ा किया. न्यूजीलैंड पूरे ओवर खेलने के बाद सात विकेट खोकर 151 रन ही बना सकी. आखिरी ओवर में कीवी टीम को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी, लेकिन कैटी मार्टिन एक चौके और एक छक्का लगाने के बाद भी टीम को जरूरी रनों तक नहीं पहुंचा पाई. मार्टिन 18 गेंदों पर चार चौके और एक छक्का लगा 37 रन बनाकर नाबाद रहीं. उनके साथ लेघ कास्पेरेक तीन रन बनाकर नाबाद लौटीं.

न्यूजीलैंड के ऊपरी क्रम ने टीम को मैच में बनाए रखा था. कप्तान सोफी डेविने ने 31, रचेल प्रीस्ट ने 17, सुजी बेट्स ने 14, मैडीसन ग्रीन ने 28 रन बना न्यूजीलैंड की जीत की उम्मीदों को जिंदा रखा था, लेकिन निचले क्रम में कुछ विकेट लगातार गिर जाने के कारण टीम पर भार आ गया जिसे मार्टिन अपनी ताबड़तोड़ पारी के बाद भी कम नहीं कर सकीं.

"We've loved everyone being behind us."



Meg Lanning asks the Australian fans to get out and support her team at the Sydney Cricket Ground in their #T20WorldCup semi-final on Thursday.#AUSvNZpic.twitter.com/LIMJD5hJnI