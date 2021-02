IND vs ENG: अक्षर पटेल का गजब का 'छक्का', 32 साल बाद इस खास रिकॉर्ड की बराबरी की

IND vs END: अक्षर पटेल (Axar Patel) ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में शानदार गेंदबाजी की और 6 विकेट लेने में सफल रहे. लगातार दूसरे टेस्ट मैच में अक्षर (Axar Patel) ने पांच विकेट हॉल करने में सफल रहे हैं. चेन्नई टेस्ट मैच में भी अक्षर ने 5 विकेट लेने का कमाल कर दिखाया था. अक्षर ने अपने पहले लगातार 2 टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल करके एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. अक्षर पहले ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने 32 साल के बाद करियर के शुरुआती लगातार 2 टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल करने का कमाल कर दिखाया हो. इससे पहले नरेंद्र हिरवानी ने साल 1988 में अपने करियर के पहले दो टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉ़ल करने में सफल रहे थे. इसके अलावा मोहम्मद निसार ने 1933 में अपने टेस्ट करियर के पहले दो टेस्ट मैच में 5 विकेट हॉल करने का कारनामा किया था.

Axar takes five wickets in his first two Tests.

Mohammad Nissar and Narendra Hirwani are other two Indians #INDvENG