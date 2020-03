कोरोनावायरस: पाकिस्तानी क्रिकेटर अजहर अली ने डोनेट किए इतने रुपये, फैन्स बोले- पता था आप महान हैं..

कोरोनावायरस (Coronavirus) महामारी के खिलाफ जंग को लेकर पूरी दुनिया एकजुट होती नजर आ रही है. क्रिकेटर भी इस लड़ाई में आगे आकर अपनी तरफ से हर संभव मदद कर रहे हैं. चाहे वो पाकिस्तानी क्रिकेटर हों या फिर भारतीय क्रिकेटर, सभी अपने-अपने देश की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं. इसी बीच पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान अजहर अली (Azhar Ali) ने भी महामारी के खिलाफ जंग में आगे बढ़कर आर्थिक मदद करने का ऐलान किया है. अजहर अली ने ट्विटर पर लिखा है कि वो अपनी ओर से पाकिस्तान के पीएम फंड में मदद के तौर पर 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपया (PKR 1 million) डोनेट करेंगे. अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि इस मुश्किल समय में जितना हो सके हमें अपनी ओर से मदद करनी चाहिए. अजहर अली के इस काम की तारीफ उनके फैन्स भी कर रहे हैं और ट्वीट कर उनके द्वारा किए गए इस नेक काम की बधाई भी दे रहे हैं.गौरतलब है कि वर्ल्डकप 2019 में पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस खराब रहा जिसके बाद सऱफराज अहमद को कप्तानी पद से हटा दिया गया था. सरफराज के कप्तानी पद से हटने के बाद अजहर अली (Azhar Ali) को पाकिस्तानी की टेस्ट टीम का कप्तान बनाया गया तो वहीं बाबर आजम टी-20 टीम के कप्तान के तौर पर नियुक्त किया गया.

I will be donating pkr one million to the Prime Minister relief fund for COVID19. In these testing times we should all play our part in what ever capacity.. May Allah forgive us and protect everyone Ameen