T20 क्रिकेट में पाकिस्तान के बाबर आजम का कमाल, साल 2020 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने

पाकिस्तान के बाबर आजम (Babar Azam) ने टी-20 क्रिकेट में नया कमाल कर दिखाया है. 2020 में टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. बाबर ने अबतक इस साल टी-20 में कुल 942 रन बना चुके हैं. बाबर ने अपने आखिरी 6 टी-20 पारी में 3 अर्धशतक जमाने का कमाल कर दिखाया है. वहीं पाकिस्तान के तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी साल 2020 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं. शाहीन अफरीदी ने अबतक साल 2020 कुल 39 विकेट ले चुके हैं. बता दें कि इस साल टी-20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के एलेक्स हेल्स हैं जिन्होंने 809 रन बनाए हैं. वहीं, तीसरे नंबर पर कॉलिन मुनरो हैं जिनके नाम इस साल टी-20 में 787 रन हैं.

Babar Azam becomes highest Twenty20 run scorer in 2020, 942 T20 runs at an average of 55.41 this year. Scored 114*, 4, 42, 86*, 86 & 64* in his last 6 T20 inns, 3 half-centuries in 4 days in National T20 Cup 2020. The King is unstoppable. Champion! @babarazam258@ICC