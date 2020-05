बाबर आजम को बनाया गया पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान

बाबर की तुलना भारत के दिग्गज कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) से होते रहती है. बता दें कि 2019 वर्ल्डकप में पाकिस्तान की टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था जिसके कारण सरफराज अहमद को कप्तानी पद से हटा दिया गया था. जिसके बाद अजहर अली और बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम की कप्तानी दी गई थी.

Just in: Babar Azam has been named Pakistan's ODI captain - he is now in charge of both limited-overs sides pic.twitter.com/2lP1JWO0nV