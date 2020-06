शोएब मलिक ने बाबर आजम से पूछा, अपकी फेवरेट 'भाभी' कौन है, मिला यह जवाब..देखें VIDEO

शोएब ने बाबर से सरफराज अहमद को लेकर सवाल किया और पूछा कि आपके नजर में सरफराज कैसे कप्तान थे. इसपर बाबर ने कहा कि सरफराज सपोर्ट करने वाले कप्तान रहे. उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट करते थे. बाबर ने कहा कि जब आप अच्छा नहीं करते थे तो वो आपके पास आकर आपको समझाते थे. आजम ने अनुभवी क्रिकेटरों को लेकर भी बात की और कहा कि आप अपने अनुभवी क्रिकेटरों से काफी कुछ सीखते हैं. बाबर ने खुद को लेकर बात की और कहा कि वो शुरू से ही एक शानदार क्रिकेटर बनने की सपने देखा करते थे. उन्हें विश्वास था कि वो अच्छा करेंगे. गौरतलब है कि बाबर को कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान वनडे टीम का कप्तान बनाया गया है.

