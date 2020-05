पूर्व पाकिस्तानी के द्वारा अंग्रेजी सुधारने की मिली सलाह तो भड़क उठे बाबर आजम, बोले- मैं क्रिकेट खेलता हूं, गोरा नहीं हूं..देखें Video

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद (Tanvir Ahmed) ने पाकिस्तान के दिग्गज बाबर आजम (Babar Azam) को लेकर एक दिलचस्प बयान दिया था जिसमें उन्होंने आजम को खुद की पर्सनालिटी सुधाने की सलाह दी और कहा कि उन्हें अपनी अंग्रेजी को बेहतर करना होगा. अब इस पर खुद आजम ने बयान दिया है, बाबर ने कहा है कि, मैं क्रिकेट खेलता हूं. मैं गोरा नहीं हूं. मैं ऐसा तो नहीं है कि मैं सिर्फ अंग्रेजी ही बोली. हां, वैसे वो चीजें भी साथ में चल रही है. आप समय के साथ सबकुछ सीखते हैं. इसके अलावा आजम ने खुद के विराट कोहली (Virat Kohlli) के साथ तुलना को लेकर कहा कि, उनके साथ मेरी तुलना ठीक नहीं है. कोहली अलग खिलाड़ी हैं और मैं अलग, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि अच्छा परफॉर्मेंस कर पाकिस्तान को जीत दिला सकूं. बता दें कि हाल ही में बाबर आजम को पाकिस्तान की टीम का वनडे कप्तान नियुक्त किया गया है. वैसे, आजम टी-20 में भी पाकिस्तान की टीम के कप्तान हैं. पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज तनवीर अहमद ने आजम को उनकी ड्रेसिंग सेंस पर भी कमेंट किया था.

