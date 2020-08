बाबर आजम ने बनाया रिकॉर्ड, ICC Ranking में ऐसा कमाल करने वाले इकलौते बल्लेबाज बने

Babar Azam: पाकिस्तान इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच ड्रा पर खत्म हुआ, जिसके बाद आईसीसी ने टेस्ट रैकिंग की घोषणा की. आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विराट कोहली दूसरे नंबर पर हैं तो वहीं पहले नंबर पर स्टीव स्मिथ कायम हैं. वहीं. कप्तान विराट कोहली स्टीव स्मिथ के बाद दूसरे स्थान पर बरकरार हैं जबकि चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे क्रमश: सातवें और नौवें स्थान पर हैं. इसके अलावा पाकिस्तान के बल्लेबाज बाबर आजम (Babar Azam) ने भी टेस्ट रैंकिंग में अपने करियर की बेस्ट रैंकिंग हासिल की है. आजम टेस्ट रैंकिंग में पांचवें नंबर पर आ गए हैं. ऐसा होते ही आजम ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. बता दें कि पाकिस्तान के इस धाकड़ बल्लेबाज टी-20 इंटरनेशनल रैंकिंग में नंबर वन पर काबिज हैं तो वहीं वनडे में नंबर 3 पर हैं.

Babar Azam – the only batsman in the top five of the @MRFWorldwide ICC Batting Rankings in all three formats #ENGvPAKpic.twitter.com/W2yqLGmEXS