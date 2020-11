PSL 2020 Final में बाबर आजम का धमाका, लगाई रिकॉर्ड्स, लगाई रिकॉर्ड्स की झड़ी

भारत का इंग्लैंड दौरे का कार्यक्रम तय, खेले जाएंगे 5 टेस्ट मैचों की सीरीज, जानिए पूरा शेड्यूल

वहीं आजम पीएसएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बने, उन्होंने ल्यूक रॉन्ची के रिकॉर्ड को तोड़ दिया. ल्यूक रॉन्ची ने साल 2018 के पाकिस्तान सुपरलीग में 435 रन बनाए थे. इसके अलावा बाबर 2020 में टी-20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. साल 2020 में टी-20 क्रिकेट में उन्होंने अबतक 1242 रन बना लिए हैं. भारत के केएल राहुल (KL Rahul) ने 993 रन अबतक 2020 में बना चुके हैं.

Babar Azam consistent as ever. He has been taking the game into next level in last few years. pic.twitter.com/dUb2ghtK7R

वहीं फाइनल में लाहौर की टीम धीमी पिच को पढ़ने में नाकाम रही और सात विकेट पर 134 रन ही बना सकी. कोरोना वायरस महामारी (COVID-19) के कारण 8 महीने निलंबित रहने के बाद टूर्नामेंट का नाकआउट चरण खेला गया. बाबर 473 रन के साथ टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोर रहे. बाबर ने चाडविक वाल्टन (22) के साथ तीसरे विकेट के लिए 50 गेंद में 61 रन की साझेदारी भी की.

Babar Azam! pic.twitter.com/upMEP3X9EI