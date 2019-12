Badminton: कुछ ऐसे लक्ष्य सेन ने जीता स्कॉटिश ओपन का खिताब और...

भारत के युवा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन (Lakshya Sen) ने स्कॉटिश ओपन के पुरुष एकल वर्ग का खिताब अपने नाम कर लिया है. और इस तरह यह तीन महीनों में उनका चौथा खिताब रहा. वर्ल्ड नंबर-41 लक्ष्य इस टूर्नामेंट में शीर्ष वरीय खिलाड़ी के तौर पर आए थे और उन्होंने उम्मीद के मुताबिक वैसा ही प्रदर्शन करते हुए फाइनल में ब्राजील के यगोर कोल्हो को कड़े मुकाबले में 18-21, 21-18, 21-19 से हरा जीत हासिल की. रविवार रात को खेला गया यह मैच 56 मिनट तक चला.

News Flash:

Lakshya Sen wins Scottish Open (International Challenge tournament) title; beats World No. 58 Ygor Coelho 18-21, 21-18, 21-19 in Final.

It's 4th title of the year for Lakshya. #ScottishOpenpic.twitter.com/dgJ9jtizec