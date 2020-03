Ban vs Zim ODI: कुछ ऐसे बांग्लादेश ने रोमांचक मुकाबले में जिंबाब्वे को हरा दिया

बांग्लादेश ने मंगलवार को सिलहट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए बेहद रोमांचक दूसरे वनडे मैच में जिम्बाब्वे को चार रनों से हरा दिया. इस जीत के साथ ही जिम्बाब्वे के डोनाल्डी तिरिपानो और टिनोटेंडा मुटोम्बूजी की मेहनत पर पानी फिर गया जिन्होंने अपनी टीम को जीत के मुहाने पर पहुंचा ही दिया था. बांग्लादेश द्वारा 323 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे ने एक समय अपने सात विकेट 41.5 ओवरों में 225 रनों पर गंवा दिए थे. यहां से इन दोनों ने आठवें विकेट के लिए 80 रनों की साझेदारी कर टीम को जीत की दहलीज पर पहुंचा दिया.

#2ndODI | RESULT: What a thrilling chase it was as @ZimCricketv (318-8 in 50 overs) were just so close to clinching a sensational victory to level the series thanks to Donald Tiripano's quickfire 55*, but @BCBtigers (322-8 in 50 overs) held on to win the match by 4 runs! #BANvZIM pic.twitter.com/cYAsokXdkO

आखिरी ओवर में जिम्बाब्वे को जीत के लिए 20 रनों की जरूरत थी. टिनोटेंडा आखिरी ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए. तिरिपानो ने तीसरी और चौथी गेंद पर छक्का लगा जिम्बाब्वे को जीत के और करीब पहुंचा दिया लेकिन आखिरी दो गेंदों पर वह छह रन नहीं बना सके और टीम मैच हार गई. इसी के साथ बांग्लादेश ने तीन मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की बढ़त ले ली. तिरिपानो 28 गेंदों पर 55 रन बनाकर नाबाद रहे. उन्होंने अपनी पारी में पांच छक्के और दो चौके मारे. टिनोटेंडो ने 21 गेंदों पर पांच चौकों की मदद से 34 रन बनाए.

#2ndODI | SENSATIONAL! Donald Tiripano nearly pulled off a Houdini act as he plundered a 28-ball 55 not out – his maiden ODI fifty – but that was too little too late as @BCBtigers edged @ZimCricketv by 4 runs. Congrats on the milestone and thanks for the thrill, Mulalo! #BANvZIMpic.twitter.com/bnwwqQyRnp