BAN vs ZIM, Only Test: मेजबान बांग्लादेश ने एकमात्र टेस्ट में जिंबाब्वे को बड़े अंतर से दी मात

बांग्लादेश ने तेज गेंदबाज नयीम हसन के पांच विकेट और ताइजुल इस्लाम के चार विकेटों के दम पर जिम्बाब्वे को दूसरी पारी में सिर्फ 189 रनों पर ढेर कर उसे एक मात्र टेस्ट मैच में पारी और 106 रनों से हरा दिया. जिंबाब्वे ने पहली पारी में 265 रन बनाए थे. इसके जबाव में बांग्लादेश ने अपनी पहली पारी में मुश्फीकुर रहीम के नाबाद 203, कप्तान मोमिनुल हक के 132 रनों के दम पर अपनी पारी छह विकेट के नुकसान पर 560 रनों पर घोषित कर जिंबाब्वे पर 295 रनों की बढ़त ले ली थी. जिंबाब्वे यह बढ़त उतार नहीं पाई और उसे पारी से हार का सामना करना पड़ा.

