बांग्लादेश के 27 क्रिकेटरों ने कोरोनावायरस से लड़ने के लिए दान में दी इतनी रकम, अरबपति भारतीय सितारों पर उठे सवाल

कोरोनावायरस का कहर लगातार जारी है. हर जगत से मदद को लोग आगे आ रहे हैं. जिससे जो संभव बन पड़ रहा है, वह कर रहा है. बांग्लादेश क्रिकेट टीम ने अपने महीने का आधा वेतन कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रही सरकरा के फंड में दान करने का फैसला किया है. और यह बहुत ही तारीफ की बात है. जहां हमारे करोड़पति क्रिकेटर सिर्फ मैसेज से संदेश दे रहे हैं. ऐसे में बांग्लादेश क्रिकेटरों का यह कदम इन अरबपति भारतीय क्रिकेटरों के लिए अपने आप में एक सदंश है. र्भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले क्रिकेटर हैं. विराट के अलावा एमएस धोनी (MS Dhoni), पूर्व दिग्गज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) सहित और भी बड़े नाम हैं, जो साल में करोड़ों रुपये कमाते हैं, लेकिन दिग्गजों ने अभी तक वीडियो मैसेज देने के अलावा जेब से कोई रकम निकालने का ऐलान तो नहीं ही किया है.

All the Bangladesh cricketers have decided to donate half of the monthly salary to the government relief fund for the Corona Virus Pandemic. Great gesture from the ???????? cricketers.