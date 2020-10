दुल्हन की ड्रेस में बांग्लादेश महिला क्रिकेटर ने कराया प्री-वेडिंग शूट, वायरल हुई तस्वीर

संजीदा इस्लाम (Sanjida Islam) ने अपने टी- 20 इंटरनेशनल करियर में एक अर्धशतक जमाने में सफलता पाई है. टी-20 इंटरनेशनल में उनका उच्चतम स्कोर 71 रन रहा है. वैसे, संजीदा ने एक भी शतक या अर्धशतक वनडे क्रिकेट में नहीं जमाया है.

वहीं, आईसीसी (ICC) ने भी संजीदा के प्री-वेडिंग शूट की तस्वीरें शेयर की है जिसमे महिला क्रिकेटर शादी की ड्रेस में सजी हुई नजर आ रही हैं. सबसे खास बात ये है कि उन्होंने दुल्हन की ड्रेस में बल्ले को थाम कर प्री-वेडिंग शूट कराया है जो क्रिकेट फैन्स को भी काफी पसंद आ रहा है. आईसीसी ने कैप्शन में संजीदा की तस्वीर के लिए कैप्शन में मजेदार तरीके से लिखा है, आईसीसी ने ट्वीट कर कैप्शन में, 'ड्रेस, जूलरी, क्रिकेटर्स का बैट, क्रिकेटर्स के वेडिंग फोटोशूट कुछ ऐसे होते हैं'

She'll use the same bat later to take care of her husband when he upsets her