U-19 World Cup में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले बांग्लादेशी गेंदबाज को किया गया 2 साल के लिए बैन

बंग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) से जारी बयान में कहा गया , ‘‘ अनिक के मामले में, बीसीबी ने उनके दोष पर विचार करते समय युवा और अनुभवहीनता को ध्यान में रखा था। तथ्य यह है कि उन्होंने अपने खेल में प्रदर्शन के स्तर को बढ़ाने के लिए ऐसा नहीं किया. यह उनकी डोपिंग रोधी की सीमित जनकारी के कारण हुआ.

Young Bangladesh pacer Kazi Anik Islam has been handed a two-year ban by the BCB for failing a dope test in 2018. Kazi was tested positive for Methamphetamine, a prohibited substance, during a National Cricket League game. He was BAN's leading wicket-taker in the 2018 U-19 WC.