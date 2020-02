India U19 vs Bangladesh U19, Final: आईसीसी अंडर19 वर्ल्‍डकप ( ICC Under 19 World Cup 2020 ) में बांग्‍लादेश की टीम ने पहली बार चैंप‍ियन बनने का श्रेय हास‍िल क‍िया है. टूर्नामेंट के रोमांचक फाइनल में बांग्‍लादेशी टीम ने ख‍िताब की दावेदार मानी जा रही भारतीय टीम को 3 व‍िकेट से श‍िकस्‍त दी. फाइनल मैच में जहां बांग्‍लादेश टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लोगों को प्रभाव‍ित क‍िया, लेक‍िन चैंप‍ियन बनने के बाद वेबजह का आक्रामक रुख अपनाने के ल‍िए उसे आलोचना का सामना भी करना पड़ा. मैच के बाद बांग्‍लादेशी प्‍लेयर्स (Bangladesh Players) का भारतीय ख‍िलाड़ियों के साथ व्‍यवहार उकसाने वाले रहा. इस मामले में इतना तूल पकड़ा क‍ि बांग्‍लादेश के कप्‍तान अकबर अली (Akbar Ali)को बाद में अपनी प्‍लेयर्स के व्‍यवहार के ल‍िए अफसोस जताना पड़ा. बांग्लादेश के खिलाड़ियों की बेहूदा 'हरकत' पर भारतीय टीम के कप्‍तान प्र‍ियम गर्ग (Priyam Garg)ने तल्‍ख अंदाज में र‍िएक्‍शन दी है.

वीड‍ियो में देख‍िए, चैंप‍ियन बनने के बाद बांग्‍लादेशी बल्‍लेबाजों ने क‍िस तरह भारतीय प्‍लेयर्स को उकसाने की कोश‍िश की...

‘People have long memories'



