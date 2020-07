एक ही टेस्ट में दोहरा शतक और शतक जमाने वाले बल्लेबाज, केवल 7 बल्लेबाज ही कर पाए हैं ऐसा

डग वाल्टर्स (Doug Walters)

ऑस्ट्रेलिया के डग वाल्टर्स (Doug Walters) सबसे पहले ऐसा कारनामा करने में सफल रहे थे. 1969 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सिडनी टेस्ट मैच के दौरान पहली पारी में 242 रन बनाए थे तो वहीं दूसरी पारी में 103 रनों की पारी खेली थी. यह टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया की टीम 382 रनों से जीतने में सफल रही थी.

सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar)

भारत के महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर (Sunil Gavaskar) भी इस लिस्ट में शामिल हैं. गावस्कर ने 1971 में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट में इस कारनामें को करने में सफलता पाई थी. गावस्कर ने टेस्ट की पहली पारी में 124 रन बनाए तो वहीं दूसरी पारी में 220 रन बनाने में सफल रहे थे. यह टेस्ट मैच ड्रा पर समाप्त हुआ था.

