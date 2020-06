डेब्यू वनडे मैच में महज एक रन से शतक चूकने वाले बल्लेबाज, यह बल्लेबाज 99 रन पर हुआ रन आउट

स्वप्निल पाटिल (Swapnil Patil)

यूएई क्रिकेटर स्वप्निल पाटिल ने अपने डेब्यू वनडे मैच में 99 रन पर नाबाद रहे थे शतक मारने से केवल 1 रन दूर रह गए थे. स्कॉटलैंड के खिलाफ वनडे मैच में स्वप्निल पाटिल ने डेब्यू किया था. पहले स्कॉटलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 285 रन बनाए जिसके बाद यूएई की टीम 50 ओवर में 9 विकेट विकेट पर 244 रन ही बना सकी, दुर्भाग्य से यूएई टीम 50 ओवर खेल गई और स्वप्निल पाटिल 99 रन पर नाबाद रहे और शतक नहीं बना सके.

Just for the record, the previous HS by an Indian on ODI debut was

99* by Thane born Swapnil Patil - but for UAE v Sco in Feb 2014#ZimvInd