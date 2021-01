BBL 10: विकेटकीपर ने बल्लेबाज को किया अजीबोग़रीब तरह से रन आउट, देखें Video

सिडनी में जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज पर हुई नस्लीय टिप्पणी, टीम मैनेजमेंट शिकायत दर्ज की

विकेटकीपर के पास थ्रो गलत तरीके से आई जिसके बाद विकेटकीपर जोश इंगलिस ने तेजी से गेंद को पकड़़ने की कोशिश की और स्टंप देखे बिना ही गेंद को स्टंप पर मारी. यहां पर विकेटकीपर भाग्यशाली रहे कि गेंद स्टंप पर जाकर लगी और एलेक्स रॉस (Alex Ross) रन आउट हो गए. रॉस बिना रन बनाए पवेलियन लौटे. बता दें कि स्कॉर्चर्स (Perth Scorchers) की टीम यह मैच 17 रन से जीतने में सफल रही.

सिडनी थंडर्स की ओर से सैम बिलिंग्स ने 83 रन बनाए लेकिन टीम को लक्ष्य तक नहीं पहुंचा पाए. पहले बल्लेबाजी करते हुए पर्थ स्कॉर्चर्स की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 185 रन बनाए तो वहीं सिडनी की टीम 20 ओवर में 168 रन ही बना सकी. स्कॉर्चर्स की ओर से कॉलिन मुनरो ने 50 रन की पारी.

