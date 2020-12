BBL 2020: लाइव मैच में 'DJ वाले बाबू' ने संगीत बजाते हुए ली उबासी, लोगों ने किया ट्रोल..देखें Video

क्रिस लिन ने फिर खेली तूफानी पारी, BBL में बनाया रिकॉर्ड, तोड़ा एरोन फिंच का रिकॉर्ड

Aw c'mon mate! As a DJ, surely you cannot be yawning on the job... pic.twitter.com/3lVybYGjqa — KFC Big Bash League (@BBL) December 13, 2020

बिग बैश लीग (BBL) के ट्विटर पर वीडियो भी शेयर की गई है जिसमें डीजे का यह अलग अंदाज देखा गया. लोग सोशल मीडिया पर जमकर कमेंट कर डीजे को ट्रोल कर रहे हैं. वहीं. दूसरी ओर स्टेडियम में डीजे ने जोर-जोर से संगीत भी बजाई जिससे कमेंटेटर ब्रेट ली और मार्क नाराज नजर आए.

If I wanted music I'd have gone to a concert. Those two ruined a good night. It was way too invasive — RottenRonnie (@RonnieRotten) December 13, 2020

सिडनी सिक्सर्स और मेलबर्न रेनेगेड्स के दौरान कमेंट्री करते हुए ब्रेट ली ने कहा कि डीजे वाले जोर से गाना बजा रहे हैं, गेंद फेंके जाने के समय डीजे को संगीत बजाना बंद कर देना चाहिए. क्योंकि इससे बल्लेबाजों की एकाग्रता भंग होती है. दरअसल मैच के दौरान डीजे वाले संगीत बेहद ही तीव्र गति से बजा रहे थे जिसे देखकर कमेंटेटरों ने कमेंट्री के दौरान इसकी आलोचना भी की थी. इस मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स को सिडनी सिक्सर्स से 145 रनों से हार झेलनी पड़ी.

IIND vs AUS A: रहाणे की कप्तानी का दिखा जलवा, प्लानिंग करके बल्लेबाज को ऐसे करवाया आउट..देखें Video

Just a reaction to the match!!#BBL10 — Sandesh Naik (@Sandesh18333) December 13, 2020

Music and cricket don't mix. — Freakzilla (@Freakzilla316) December 13, 2020

Coz even he knows how boring the BBL is — Akarsh Vinay ramu (@akarsh_ramu) December 13, 2020

Anyone know these DJ's names ? — Cappy (@Drealcaptain) December 13, 2020

STOP THIS RUBBISH MUSIC. NO ONE LIKES IT. — Jedi (@TheRealJedi) December 13, 2020

The biggest victory in the history of the BBL.



Massive effort from the @SixersBBL#BBL10pic.twitter.com/1EdezE2kBS — KFC Big Bash League (@BBL) December 13, 2020

सिडनी सिक्सर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी की और 20 ओवर में 4 विकेट पर 205 रन बनाए, जिसके जवाब में मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम 60 रन पर ऑलआउट हो गई. बीबीएल के इतिहास में सिडनी सिक्सर्स के द्वारा हासिल की गई यह जीत रनों के हिसाब से सबसे बड़ी जीत है.

VIDEO: कुछ दिन पहले विराट ने करियर को लेकर बड़ी बात कही थी. ​