BCCI AGM: घरेलू क्रिकेटरों के आर्थिक नुकसान की होगी क्षतिपूर्ति, एजीएम में लिए गए कई अहम फैसले

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने वीरवार को अहमदाबाद में हुयी अपनी वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में कई अहम फैसलों पर मुहर लगायी. नए चीफ सेलेक्टर की नियुक्ति के अलावा इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में टीमों की संख्या आठ से दस करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, तो वहीं कोविड-19 की महामारी के कारण आर्थिक नुकसान झेलने वाले घरेलू क्रिकेटरों के लिए भी अच्छा फैसला लिया गया है. वहीं, बैठक शुरू होने से पहले बीसीसीआई के जनरल मैनेजर के वी पी राव को अपना पद छोड़ने के लिए कहा गया. बहरहाल, बैठक में आईपीएल की टीमों से जुड़े विषय के तहत लिए गए फैसले का मतलब यह है कि अगला संस्करण वर्तमान फॉर्मेट मतलब आठ टीमों के साथ ही खेला जाएगा. एक अन्य फैसले के तहत बोर्ड ने साल 2028 ओलिंपिक खेलों में क्रिकेट को शामिल किए जाने के आईसीसी के फैसले का समर्थन करने का फैसला किया है.

There are 10 teams in an ipl edition from 2022.

Also, 2028 los Angeles Olympics include cricket in t20 format.