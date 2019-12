BCCI AGM Update: अब अमित शाह के बेटे जय शाह करेंगे आईसीसी की बैठकों में बीसीसीआई का प्रतिनिधित्व

सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) की अगुवाई वाले बीसीसीआई (BCCI) ने रविवार को उसके पदाधिकारियों के कार्यकाल को सीमित करने वाले उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत प्रशासनिक सुधारों में ढिलाई देने का फैसला किया है. बीसीसीआई (BCCI) ने इस तरह पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली के नौ महीने के कार्यकाल को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ करने का प्रयास किया. बीसीसीआई की 88वीं वार्षिक आम बैठक में यह फैसला किया गया और इसे लागू करने के लिए उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी.वहीं, एक और बड़े फैसले के तहत अब अमित शाह के बेटे जय शाह (Jai Shah) आईसीसी की मुख्य कार्यकारियों की बैठकों में बीसीसीआई (BCCI) का प्रतिनिधित्व करेंगे. जय शाह बोर्ड प्रतिनिधि के रूप में सीईओ राहुल जौहरी की जगह लेंगे.

