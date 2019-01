विराट कोहली के नेतृत्‍व वाली टीम इंडिया (Team India)ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ उसी के देश में टेस्‍ट सीरीज (Test Series Win) जीतकर इतिहास रचा है. भारतीय टीम ने चार टेस्‍ट मैचों की सीरीज 2-1 के अंतर से अपने नाम की और ऑस्‍ट्रेलिया को उसी के मैदान पर टेस्‍ट सीरीज हराने वाली पहली एशियाई टीम बनने का गौरव हासिल किया. भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया को उसके घरेलू मैदान में हराकर टेस्‍ट सीरीज जीती है. टीम इंडिया की इस जीत पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने सभी खिलाड़ि‍यों के लिए बोनस की घोषणा की है. कमेटी ऑफ एडमिनिस्‍ट्रेटर्स (COA) के अनुसार, बोर्ड ने सभी खिलाड़ि‍यों को मैच फीस के बराबर की राशि बोनस के रूप में देने का फैसला किया है. प्‍लेइंग XI में शामिल हर खिलाड़ी के लिए बोनस की यह राशि प्रति मैच 15 लाख रुपये होगी.

Committee of Administrators: The Board of Control for Cricket in India (BCCI) announces cash awards after India wins Test series against Australia. For all Test team members-Bonuses will be equivalent to actual match-fee payable,which is Rs.15 lakhs per match for playing XI.(1/2) pic.twitter.com/tYHxSWi8GO