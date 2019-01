भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने ऑस्‍ट्रेलिया टीम (India vs Australia) के भारत दौरे का कार्यक्रम घोषित कर दिया है. यह दौरा 24 फरवरी से प्रारंभ होगा और इसमें ऑस्‍ट्रेलियाई टीम को भारत में दो टी20 और पांच वनडे मैच खेलने हैं. सीरीज के अंतर्गत दोनों टी20 मुकाबले बेंगलुरू और विशाखापट्टनम में खेले जाएंगे जबकि वनडे मैच हैदराबाद, नागपुर, रांची, मोहाली और दिल्‍ली में होंगे. फरवरी-मार्च में होने वाली इस टी-20 तथा वनडे सीरीज के दौरान देश की राजधानी दिल्ली को पांचवें वनडे मैच की मेजबानी मिली है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार को इस सीरीज के कार्यक्रम की घोषणा की. सीरीज की शुरुआत 24 फरवरी को होगी और समापन 13 मार्च को होगा.

