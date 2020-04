लॉकडाउन के दौरान BCCI ने क्रिकेट फैन्स से पूछा दिलचस्प सवाल, ट्वीट हुआ वायरल

कोरोनावायरस (Coronavirus) के कारण देश में लॉकडाउन है. ऐसे में क्रिकेट फैन्स के पास घर पर रहकर पुराने मैचों को देखने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है. ऐसे में बीसीसीआई (BCCI) ने अपने ट्विटर पर क्रिकेट फैन्स के लिए एक दिलचस्प सवाल पूछा है. दरअसल बीसीसीआई ने ट्विटर पर एक फोटो 'क्रिकेट बिंगो' शेयर किया है जिसमें फैन्स से यह बताने के लिए कहा है कि वो इनमें दिए गए विकल्पों में से अपनी लाइफ में अबतक कितनी चीजों क्या-क्या पूरा कर चुके हैं. बीसीसीआई के द्वारा ट्वीट किए गए इस फोटो पर काफी रिएक्शन आ रहे हैं. क्रिकेट फैन्स भी स्क्रीन शॉट शेयर करके बता रहे हैं कि उन्होंने अबतक दिए गए विकल्पों में से क्या-क्या पूरा कर लिया है और अभी क्या करना बाकी है. बता दें कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बीसीसीआई BCCI) ने 51 करोड़ रुपये का दान दिया है. इस समय कोरोना के खतरे को देखते हुए आईपीएल (IPL 2020) को भी स्थगित कर दिया गया है. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में क्रिकेट खिलाड़ी भी अपनी ओर से सहयोग राशि दान करते हुए अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं. रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली तक ने अपनी ओर से प्रधानमंत्री केयर फंड में सहायता राशि जमा करते हुए सभी से मदद के लिए आग्रह भी किया है.

Bingo time!



How many of these have you ticked off?????

Share a screenshot of your answers in the comments below. pic.twitter.com/2nuKGuparK