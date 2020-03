बीसीसीआई ने पूरा किया वादा, पीएम केयर फंड में जमा करायी यह बड़ी रकम, प्रशंसकों ने सराहा

बीसीसीआई ने आज दोपहर में पीएम केयर फंड में ऑनलाइन रकम जमा करायी. और बोर्ड ने इस भुगतान की फोटो पिक अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट की, तो लोगों ने जमकर बोर्ड की सराहना की. बीसीसीआई को दुनिया की सबसे धनी खेल संस्थाओं में से एक कहा जाता है. ऐलान करने से पहले तक बोर्ड पर प्रशंसक उंगली उठा रहे थे. हालांकि, बोर्ड को आईपीएल के रद्द होने से बहुत ही मोटा नुकसान होगा, लेकिन बीसीसीआई के पास इतना पैसा है कि उस पर इसका ज्यादा असर नहीं ही पड़ेगा.

आलोचना जब और मुखर हुई, तो बीसीसीआई ने 28 मार्च को पीएम फंड में 5 करोड़ रुपये देने का ऐलान किया था. और दो दिन बाद ही बीसीसीआई ने इस रकम को ऐसे समय पीएम केयर फंड में ट्रांसफर किया, जब भारत को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है. प्रशंसक भी बोर्ड के इस कदम की जमकर सराहना कर रहे हैं.

Literally this is very good. This help ????gives a big help to fight #COVID#IndiaFightsCorona