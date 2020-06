बीसीसीआई ने 48 साल के स्पिनर प्रवीण तांबे को उनके आवेदन पर दिया यह साफ-साफ जवाब

इंडियन प्रीमियर लीग में साल 2013 में राजस्थान के लिए खेलने वाले लेग स्पिनर प्रवीण तांबे को आप अभी भी नहीं भूले होंगे. प्रवीण जल्द 49 साल के होने जा रहे हैं, लेकिन खेलने की आग उनके भीतर कम नहीं हुई है. तांबे ने अपना नाम कैरेबियाई प्रीमियर लीग (सीपीएल) में नीलामी के लिए ड्रॉफ्ट में भेजा था. और चौंकाने वाली बात देखिए कि त्रिनबागो नाइट राडर्स ने उन्हें खरीद भी लिया, लेकिन बीसीसीआई अब उनके खेलने के सपने की राह के आगे आ गया है.

Pravin Tambe among two Indians to be a part of CPL 2020 players' draft #Cricketpic.twitter.com/wAqrN5M6Vx