आईपीएल अपने यहां आयोजित करने के बयान पर बीसीसीआई ने श्रीलंका को दिया यह जवाब

श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) अभी अनिश्चितकाल के लिये स्थगित कर दिये गये इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के आयोजन का इच्छुक है, लेकिन भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के एक प्रभावशाली व्यक्ति ने कहा कि अभी कोविड-19 महामारी से जूझ रही दुनिया में इस तरह के प्रस्ताव पर चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है. आईपीएल पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 29 मार्च से 24 मई के बीच आयोजित किया जाना था, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे अनिश्चितकाल के लिेय स्थगित कर दिया गया है. बोर्ड चीजें सामान्य होने के बाद ही इसका आयोजन करेगा.

