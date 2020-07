IPL 2020 Schedule की घोषणा जानिए कब होगी, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी-20 सीरीज का भी होगा ऐलान !

आईसीसी (ICC) ने कोरोना वायरस (Coronavirus) के चलचे इस साल होने वाले टी-20 वर्ल्डकप (T20 World Cup) को स्थगित कर दिया है. ऐसे में अब आईपीएल (IPL 2020) का रास्ता साफ हो गया है. आईपीएल चैयरमैन ब्रजेश पटेल ने भी कंफर्म कर दिया है कि इस साल दुबई में आईपीएल का आयोजन होगा. ब्रजेश पटेल ने ये भी बताया है कि सितंबर में आईपीएल का आयोजन होगा, बीसीसीआई ने सरकार को पत्र लिखकर इसकी इजाजत मांगी है. खबरों की मानें तो 6 से 7 दिन के अंतराल में बीसीसीआई (BCCI) आईपीएल 2020 के शेड्यूल (IPL 2020 schedule) की घोषणा भी कर देंगी. बता दें कि बीसीसीआई गवर्निंग काउंसिल की बैठक 24 जुलाई को होने वाली है. उस बैठक में आईपीएल शेड्यूल को लेकर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा बैठक में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 टी-20 मैचों की सीरीज की भी चर्चा होगी जिसे कोरोना वायरस के कारण रद्द कर दिया गया है. वहीं, 19 सितंबर से आईपीएल की शुरूआत को लेकर भी चर्चा होने की उम्मीद है. आईपीएल चैयरमैन ब्रजेश पटेल ने ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के बाद भी यूएई में होने वाले आईपीएल में पूरे 60 मैच खेले जाएगी. वहीं, आईपीएल के मैचों की टाइमिंग को लेकर भी चर्चा की जाएगी.

The BCCI governing council meeting is expected to be on 24th July. The topics will be:



India Vs South Africa 3 match white ball series in UAE just before the IPL.

Announcing schedule of the IPL.

Staging IPL from 19th September.

All IPL games to commence from 7.30pm.