बीसीसीआई के पास नहीं थे 83 वर्ल्ड कप विजेता टीम को देने के लिए पैसे और जब लता मंगेशकर ने की मदद, तो...

दरअसल जब भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, तो शुरुआत में बीसीसीआई ने टीम के हर खिलाड़ीय को 25-25 हजार रुपये इनाम देने की घोषणा की थी, लेकिन खिलाड़ियों और इसमें भी एक खास खिलाड़ी के जोर देने पर बोर्ड अध्यक्ष ने एक-एक लाख रुपये देने का ऐलान कर दिया. बीसीसीआई ने ऐलान तो दिया, लेकिन उसके खजाने में इतने पैसे नहीं थे, जो घोषणा के अनुसार दिए जा सकें.

On this day in 1983 @therealkapildev and #Indian side made history, as they won the ICC Cricket World Cup for the first time. Lord's was the scene for India's greatest cricketing triumph at the time, as they beat two-time winners West Indies by 43 runs to lift the coveted trophy. pic.twitter.com/Qi0JM72u6X