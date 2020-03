एमएस धोनी की स्माइल पर फिदा बीसीसीआई, फोटो पोस्ट कर लिखी दिल जीतने वाली बात..

भले ही आईपीएल 2020 (IPL 2020) के रद्द होने के आसार नजर आ रहे हैं और इसी के साथ बहस शुरू हो गई है कि क्या धोनी (Dhoni) की वापसी टी 20 वर्ल्डकप की भारतीय टीम में हो पाएगी. इस बहस के बीच बीसीसीआई (BCCI) ने ऑफिशियल ट्विटर पर धोनी की स्माइल वाली फोटो पोस्ट कर जो कैप्शन लिखा है वो फैन्स का दिल जीत रहा है. बीसीसीआई ने धोनी की स्माइल वाली फोटो पोस्ट कर लिखा, 'मुस्कुराहट ही रास्ता है'. बीसीसीआई द्वारा की गई इस पोस्ट को 25 हजार लोग लाइक कर चुके हैं. बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी साल 2019 वर्ल्डकप सेमीफाइनल के बाद से भारतीय टीम से बाहर हैं. उनको लेकर कयास लग रहे हैं कि संन्यास का ऐलान कब लेंगे. इसी बीच भारत के दिग्गज पूर्व बल्लेबाज सहवाग ने अपने एक बयान में कहा है कि आईपीएल के नहीं होने से धोनी की वापसी अब भारतीय टीम में मुश्किल है. वहीं, घरेलू क्रिकेट के सुपरस्टार रहे वसीम जाफर ने धोनी की वकालत की और कहा है कि फिट रहने के बाद उनको यकीनन टी-20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में खेलना चाहिए. कोरोना वायरस के कारण आईपीएल 2020 को 14 अप्रैल तक के लिए स्थगित किया गया है.

Smile is the way to be pic.twitter.com/ugUwyLVpj4