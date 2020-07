Asia Cup 2020 को किया गया रद्द, सौरव गांगुली ने दी जानकारी

एशिया कप 2020 (Asia Cup 2020) को रद्द कर दिया गया है. 9 जुलाई को एशियन क्रिकेट काउंसिल (ACC) की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुए बैठक में यह फैसला लिया गया. बता दें कि इस साल एशिया कप की मेजबानी पाकिस्तान के हाथों में थी. लेकिन भारत के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिश्ते नहीं हैं जिसके कारण एशिया कप के वेन्यू को बदल कर यूएई कर दिया गया था. लेकिन कोरोनावायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए एशिया कप को श्रीलंका या फिर यूएई में कराने की योजना बनाई जा रही थी. लेकिन कोविड -19 के बढ़ते खतरे को देखते हुए आखिरकार एशिया कप 2020 को स्थगित करने का फैसला लिया गया है. अब जब एशिया कप को रद्द कर दिया गया है तो बीसीसीआई (BCCI) आईपीएल (IPL 2020) कराने की योजना पर काम कर रहा है.

Sourav Ganguly confirms that 2020 Asia Cup has been officially cancelled. Another time window has been cleared for the BCCI.