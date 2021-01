इस बड़ी वजह से सीएसके नीलामी से पहले अपने 7-8 खिलाड़ियों को रिलीज करने को तैयार, ये हैं वो खिलाड़ी

हम बड़ी वजह आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन खिलाड़ियों के बारे में बता दें, जो इस साल हो सकता है कि या तो किसी दूसरी टीम के लिए खेलते दिखायी पड़ें, या फिर हमेशा के लिए टूर्नामेंट से ही विदा हो जाएं. 4 जनवरी को आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में तय हुआ था कि फ्रेंचाइजी जिन खिलाड़ियों को रिलीज करना चाहती हैं या उनकी जगह किसी दूसरी टीम से खिलाड़ी बदलना चाहती हैं तो यह प्रक्रिया 21 जनवरी तक पूरी कर लें.

बहरहाल, रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स 7-8 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करने जा रही है. इसमें केदार जाधव, हरभजन सिंह, ड्वेन ब्रावो, इमरान ताहिर, कर्ण शर्मा, पीयूष चावला जैसे खिलाड़ियों का नाम शामिल है. अगर ऐसा हुआ तो नए सीजन में चेन्नई का क्लेवर बहुत हद तक बदल जाएगा. लेकिन कर्ण शर्मा और पीयूष को लेकर बहस हो सकती है, तो फैंस के बीच विमर्श केदार के लिए भी हो सकता है.

