इस घटना के कारण पाकिस्तानी क्रिकेटर नासिर जमशेद पाए गए स्पॉट फिक्सिंग के दोषी

पाकिस्तान के पूर्व सलामी बल्लेबाज नासिर जमशेद (Nasir Jamshed) को पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) में अपने साथी क्रिकेटरों को रिश्वत देने की साजिश में शामिल होने का दोषी पाया गया है. नासिर ने अपना अपराध कबूल कर लिया है और अगले साल फरवरी उन्हें सजा सुनाई जाएगी. सलामी बल्लेबाज नासिर जमशेद पाकिस्तान के लिए 2 टेस्ट, 48 वनडे और 18 टी20 मैच खेल चुके हैं. जहां दो टेस्ट में नासिर का औसत सिर्फ 12.75 का रहा, तो वनडे में 3 शतकों के साथ उन्होंने 31.51 का औसत निकाला. वहीं 18 टी20 में नासिर का औसत 21.35 का रहा.

FORMER OPENER NASIR JAMSHED ACCEPTS FIXING, TO BE SENTENCED NEXT YEAR

Read More : https://t.co/OBLRxQgtJ1pic.twitter.com/EEx2MEDdzP