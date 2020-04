इस ताने के कारण पीवी सिंधू थीं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने को बेकरार

बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधू ने कहा कि कई टूर्नामेंटों में उपविजेता रहने के बाद लोग उन्हें ‘सिल्वर सिंधू' कहने लगे थे जिसकी वजह से वह पिछले साल विश्व चैम्पियशिप के खिताब को जीतने के लिए बेकररार थीं. सिंधू ने 2016 रियो ओलिंपिक में भी रजत पदक जीता था. उन्होंने कहा कि जब लोग कहते थे कि मुझे ‘फाइनल फोबिया' है तो बुरा लगता था.

Bouncing Back on the court & off court in the current scenario! Join Daaji @kamleshdaaji & me for a live session today on #YOUth2 at 7:30 PM IST/10 AM EST on - https://t.co/tCQdkriQF1#pvsindhu#badminton#heartfulness#indianbadminton#gopichand#sports#fitness#daajipic.twitter.com/6Ir8kMbDhy