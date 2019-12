इन कामों के चलते विराट कोहली बने पेटा इंडिया के पर्सन ऑफ द ईयर

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) मैदानी ही नहीं, बाहरी गतिविधियों के मामले में भी किसी से काम नहीं हैं. फिर चाहे बात उनके निजी व्यवसाय से जुड़ी हो, या फिर उनके सामाजिक कल्याण से जुड़े योगदान की. अब उन्होंने मैदान के बाहर एक ऐसा छक्का लगाया है, जिसे वह कभी नहीं भूलेंगे. वर्ष 2019 के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) को पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द इयर चुना गया है. जानवरों की दशा में सुधार करने के लिए विराट कोहली (Virat Kohli) ने कई काम किए हैं. उन्होंने आमेर किले में सवारी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे एक हाथी की रिहाई के लिए पेटा इंडिया की ओर से अधिकारियों को एक पत्र लिखा था.

▪️Virat Kohli named #PETA India's 2019 Person of the Year



