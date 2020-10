RR vs MI: मुंबई के खिलाफ बेन स्टोक्स ने जमाया शतक, फिर हुए इमोशनल, पिता को ऐसे किया याद

RR vs MI: बेन स्टोक्स का तूफानी शतक, IPL इतिहास में बनाया यह रिकॉर्ड, ऐसा कमाल करने वाले पहले बल्लेबाज बने

शतक जमाने के बाद अपने पिता को किया डेडिकेट

बेन स्टोक्स ने जैसे ही शतक जमाया तो उन्होंने अपनी उंगली मोड़ कर इसकी खुशी मनाई. दरअसल स्टोक्स ने ऐसा कर अपने पिता को यह शतक डेडिकेट किया. बता दें कि स्टोक्स के पिता ब्रेन कैंसर से जूझ रहे हैं. ऐसे में उन्होंने जब यह शतक जमाया तो अपने पिता को याद कर अपनी उंगली मोड़कर उन्हें याग किया.. दरअसल इसके पीछे उनके पिता की मोटिनेशनल स्टोरी है. स्टोक्स के पिता अपने समय में रग्‍बी प्‍लेयर रहे हैं. स्टोक्स के पिता जब रग्‍बी खेलते थे तो उस दौरान उन्हें चोट लगी, जिसके बाद उन्हें खेल से बाहर बैठने को कहा गया, लेकिन स्टोक्स के पिता ने अपने खेल के करियर को लंबा खींचने के लिए उस चोटिल उंगली ही कटवा ली थी. ऐसे में जब कभी भी स्टोक्स शतक बनाते हैं तो अपने पिता के इसी मोटिनेशनल स्टोरी के तहत अपनी उंगली को मोड़ कर उन्हें याद कर सलामी देते हैं. बता दें कि आईपीएल के शुरूआत में स्टोक्स कुछ मैच नहीं खेले थे, वो अपने पिता की सेवा न्यूजीलैंड में कर रहे थे. दुबई आने के बाद स्टोक्स ने कहा कि उनके पिता ने ही उन्हें यहां आईपीएल खेलने के लिए भेजा है.

