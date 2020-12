बेन स्टोक्स के पिता का हुआ निधन, ब्रेन कैंसर से थे पीड़ित

इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) के पिता का निधन हो गया है. स्टोक्स के पिता को ब्रेन कैंसर था. न्‍यूजीलैंड में जन्‍मे बेन स्‍टोक्‍स के पिता गेड स्‍टोक्‍स रग्‍बी प्‍लेयर थे और कोचिंग देने के बाद वह अपने बेटे के साथ इंग्‍लैंड आ गए थे. लेकिन अपने आखिरी दिनों में स्‍टोक्‍स के पिता गेड स्‍टोक्‍स न्यूजीलैंड में रह रहे थे. बता दें कि आईपीएल खेलने से पहले स्टोक्स अपने पिता के साथ न्यूजीलैंड में ही थे. जब स्टोक्स आईपीएल खेलने दुबई पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि उनके पिता ने ही उन्हें आईपीएल खेलने के लिए दुबई भेजा, पिता के कहने पर ही वो आईपीएल खेलने पहुंचे हैं. आईपीएल 2020 में स्टोक्स ने जब मुंबई इंडियंस के खिलाफ शतक जमाया था तो उन्होंने अपने पिता को याद करते हुए जश्न मनाया था. बता दें कि जब भी स्टोक्स शतक जमाते थे तो पिता को डेडिकेट करने के लिए अपनी उंगली मोड़कर उन्हें याद करते थे.

RIP Ged Stokes. One of the greatest characters in our special cricket family.



We're with you Ben. Strength to you and your family pic.twitter.com/jA2EA0DVIk