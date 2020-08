ENG Vs PAK: इंग्लैंड को झटका, पाकिस्तान के खिलाफ बचे 2 टेस्ट मैच से बाहर हुए बेन स्टोक्स

England Vs Pakistan Test Series: इंग्लैंड के स्टार आलराउंडर बेन स्टोक्स (Ben Stokes) पारिवारिक कारणों से पाकिस्तान के खिलाफ तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के बीच हुए मुकाबलों में नहीं खेल पायेंगे. इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ईसीबी) ने रविवार को यह जानकारी दी. ईसीबी ने हालांकि उनके हटने का सही कारण नहीं बताया. ईसीबी ने एक बयान में कहा, ‘‘स्टोक्स इस हफ्ते के अंत में न्यूजीलैंड जायेंगे. वह पाकिस्तान के खिलाफ 13 अगस्त गुरूवार और 21 अगस्त शुक्रवार से एजिस बाउल में शुरू होने वाले इंग्लैंड के दो टेस्ट मैचों में नहीं खेल पायेंगे. '' बयान के मुताबिक, ‘‘इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड स्टोक्स के परिवार के साथ सभी मीडिया से अनुरोध करता है कि वे इस समय परिवार की निजता का सम्मान करें.

