वह महिला क्रिकेटर जो कहलाती थी 'लेडी डॉन', एक टेस्ट में शतक और 10 विकेट लेने का बनाया रिकॉर्ड

ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर बेट्टी विल्सन (Betty Wilson) दुनिया की सबसे महान महिला क्रिकेटरों में गिनी जाती हैं. अपने परफॉर्मेंस के दम पर बेट्टी विल्सन ने वही ख्याती पाई जो सर डॉन बैडमैन ने अपने करियर में हासिल किया था. बेट्टी विल्सन को 'लेडी डॉन' (Lady Don) भी कहा जाता था. बेट्टी विल्सन ने ऑस्ट्रेलिया के लिए 11 टेस्ट मैच खेले और इस दौरान 3 शतक के साथ-साथ 3 अर्धशतक जमाते हुए 862 रन बनाए. इसके अलावा 68 विकेट भी लेने में सफल रहीं. विल्सन ने अपना डेब्यू टेस्ट मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ 1948 में वेलिंग्टन टेस्ट में खेला. विल्सन का इंटरनेशनल करियर 1947 से लेकर 1958 तक चला. यूं तो क्रिकेट के इतिहास में कई ऐसा रिकॉर्ड है जिसका टूटना मुश्किल है, ऐसा ही एक रिकॉर्ड Betty Wilson ने बनाया है. विल्सन दुनिया की पहली ऐसी क्रिकेटर हैं जिनके नाम एक टेस्ट में शतक और 10 विकेट लेने का रिकॉर्ड है. 21 से 24 फरवरी 1958 को इंग्लैंड महिला टीम के खिलाफ खेले गए मेलबर्न टेस्ट में विल्सन ने यह कारनामा किया था. पहले तो विल्सन ने इंग्लैंड की पहली पारी के दौरान गेंदबाजी से 7 विकेट चटकाए तो वहीं ऑस्ट्रेलिया की दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए शानदार 166 गेंद पर 100 रनों की पारी खेली.

"[Betty Wilson] loved cricket. She loved it so much she chose cricket over marriage. Her fiance twice postponed their wedding and he gave up in the end because she just kept choosing cricket! That was her love." @angelapippos#BettyInBronze#TheProjectTVpic.twitter.com/wIQRl8S3GM