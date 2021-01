BBL 10: लाइव मैच में बल्लेबाज एक नहीं बल्कि दो बार हुआ रन आउट, देखें अनोखा Video

BBL 10: बिग बैश लीग के 51वें मैच में सिडनी थंडर और एडिलेड स्ट्राइकर्स (Sydney Thunder vs Adelaide Strikers, 51st Match) के बीच मैच खेला गाय. इस मैच के दौरान एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने फैन्स को भी हैरान कर दिया. दरअसल मैच के दौरान बल्लेबाज एक बार नहीं बल्कि दो बार रन आउट हुआ. हुआ ये कि एडिलेड स्ट्राइकर्स की पारी के 10वें ओवर में क्रिस ग्रीन की गेंद पर बल्लेबाज फिल साल्ट ने सीधा शॉट मारा जो गेंदबाज के हाथ पर लगकर नॉन स्ट्राइक स्टंप पर जाकर लगी. वहां नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज जैक वेथराल्ड (Jake Weatherald) खड़े थे. स्टंप पर लगने से गेंद दूसरी तरफ निकल गई, इसी बीच दोनों बल्लेबाज ने तेजी से रन लेने के लिए भागे. दूसरी तरफ भी जैक वेथराल्ड नहीं पहुंच पाए. फील्डर ने गेंद विकेटकीपर के पास भेजी और विकेटकीपर ने जल्दी से गेंद को स्टंप पर लगा दिया.

What just happened?! Jake Weatherald somehow got run out at both ends, on the same ball!



A @KFCAustralia Bucket Moment | #BBL10pic.twitter.com/eLRurkBQtp