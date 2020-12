Big Bash League: बिग बैश लीग में अंपायरिंग का स्तर देखिए, इस फैसने किया फैंस को हैरान, VIDEO वायरल

पिछले दिनों यूएई (UAE) में खेली गयी आईपीएल (IPL) में अंपायरों के फैसले को लेकर काफी हो-हल्ला मचाया गया था. बाकी देशों की मीडिया ने भी सवाल खड़े किए थे. लेकिन आज बुधवार को ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही बिग बैश लीग (Big bash League) से जो वीडियो सामने आया है, उसने प्रशंसको को बहुत ही ज्यादा हैरान कर दिया है. सोशल मीडिया पर जैसे ही यह वीडियो आया, यह बहुत ही तेजी से वायरल हुआ और अभी भी हो रहा है. मेजबान पत्रकारों से लेकर क्रिकेटप्रेमियों के बीच यह फैसला चर्चा का विषय बना हुआ है और सभी वर्ग इस पर अपने-अपने अंदाज में प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं. अंपायर का यह अजीबोगरीब फैसला ब्रिस्बेन हीट और एडिलेड स्ट्राइकर (Brisbane Heat vs Adelaide Strikers) के बीच खेले गए मैच के दौरान देखने को मिला.

Oh my... HOW was this given out?!?! #BringtheHEAT#BBL10pic.twitter.com/QpvSKYc8vq