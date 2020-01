Big Bash League: ऑस्‍ट्रेल‍िया में चल रही ब‍िग बैश लीग (Big Bash League) में कमाल के प्रदर्शन देखने को म‍िल रहे हैं. गेंदबाजी में पाक‍िस्‍तान के तेज गेंदबाज हार‍िस रऊफ ने अपने जबर्दस्‍त प्रदर्शन से क्र‍िकेटप्रेम‍ियों का ध्‍यान खींचा है. रऊफ और अफगान‍िस्‍तान के स्‍टार लेग स्‍प‍िनर राश‍िद टूर्नामेंट में हैट्रि‍क हास‍िल करके अपने खेल कौशल का लोहा मनवा चुके हैं. इसी तरह टूर्नामेंट में बेन लॉफल‍िन (Ben Laughlin) का हवा में उड़ते हुए लपका गया कैच भी लोगों की खूब प्रशंसा हास‍िल कर रहा है. इस कैच की भी सोशल मीड‍िया पर लोगों ने जमकर प्रशंसा की है. ब‍िग बैश लीग (BBL) में ब्र‍िस्‍बेन हीट्स की ओर से खेल रहे लॉफल‍िन ने अपनी गेंदबाजी पर हवा में छलांग लगाते हुए होबर्ट हर‍िकेंस के क्‍लाइव रोस का कैच इस अंदाज में लपका क‍ि बल्‍लेबाज भी हैरान रह गया (Ben Laughlin takes a stunning one-handed catch).

Haris Rauf ने अब तक खेले हैं स‍िर्फ तीन फर्स्‍ट क्‍लास मैच लेक‍िन BBL में कर रहे कमाल..

ब‍िग बैश लीग ने अपने आध‍िकार‍िक ट्व‍िटर हैंडल पर इस कैच का वीड‍ियो शेयर क‍िया है.

लॉफल‍िन (Ben Laughlin) के इस कैच की क्र‍िकेटप्रेम‍ियों ने जमकर प्रशंसा की और इस अव‍िश्‍वसनीय करार द‍िया. नजर डालते हैं इस कैच को लेकर फैंस की खास र‍िएक्‍शंस पर..

That is unreal

Reminds me of Shewag getting C&B by Dilshan in an ODI.