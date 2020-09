एक्ट्रेस ने गाउन पहनकर घर में की बैटिंग प्रैक्टिस, बोलीं- IPL शुरू होने का इंतजार कर रहीं हूं, तो लोगों ने किए ऐसे कमेंट..Video

एक्ट्रेस सैयामि खेर (Saiyami Kher) वीडियो में स्टाइलिश गाउन पहन कर बल्लेबाजी की प्रैक्टिस करती हुई भी नजर आ रही है. इस वीडियो पर लोगों के काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं. लोग सैयामि के नीली ड्रेस को देखकर यह उम्मीद कर रहे हैं कि एक्ट्रेस भी मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) को सपोर्ट कर रही हैं. बता दें कि सैयामि एक्ट्रेस तो हैं ही बल्कि क्रिकेट के प्रति भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो लगातार क्रिकेट को लेकर ट्वीट करती रहती हैं.

I'm all dressed up and ready for some exciting cricket. 5 days to go! Lockdown has left me even more needy for cricket...



Who are you supporting and who do you think is going to win this years IPL?#Dream11IPL@IPLpic.twitter.com/qIOaXe3XoE