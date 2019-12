सौरव गांगुली ने चयन समिति के कार्यकाल को लेकर स्पष्ट की बीसीसीआई की राय, लेकिन....

एमएसके प्रसाद का चयनसमिति के अध्यक्ष के रूप में घटनाप्रधान कार्यकाल रविवार को समाप्त हो गया क्योंकि बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने स्पष्ट किया है कि आप अपने कार्यकाल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकते. प्रसाद का कार्यकाल समाप्त होने का मतलब है कि गांगुली (Sourav Ganguly) की अगुवाई वाला बीसीसीआई (BCCI) पुराने संविधान के अनुसार चल रहा है जिसमें चयनसमिति के लिए अधिकतम कार्यकाल चार साल का था. संशोधित संविधान में अधिकतम पांच साल के कार्यकाल का प्रावधान है. वहीं, जब गांगुली से पूछा गया कि क्या विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्व कप में हिस्सा लेंगे, तो बीसीसीआई अध्यक्ष ने कहा कि कृपया धोनी से पूछें.

The 88th BCCI AGM took place at the BCCI headquarters in Mumbai today. pic.twitter.com/Z3YaD8OKiF